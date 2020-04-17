УПЦ МП подтвердила смерть монаха из Почаевской лавры в Киеве

В Киево-Печерской лавре умер монах Никодим, который недавно пришел из Почаевской лавры.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ Московского патриархата в фейсбуке. Информация о его смерти впервые появилась еще 13 апреля, а на следующий день ее официально подтвердил мэр Виталий Кличко.

Отмечается, что после прохождения лечения от коронавируса в Лавру вернулись шестеро монахов и послушников.

"Преставился насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил из Свято-Духова скита Почаевской лавры. Просим всех помолиться об упокоении его души. Братия обители просит всех православных христиан усилить молитвы о тех братиях, которые еще пребывают в больнице, а также о всей братии Киево-Печерской лавры, чтобы по молитвам святых угодников Печерских Господь избавил всех нас от этого смертоносного поветрия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всем монахам, у которых диагностировали коронавирус, предоставляется своевременная и необходимая медпомощь.

"Состояние здоровья всех выздоровевших удовлетворительное, и со временем они вернутся к исполнению возложенных на них послушаний", - рассказали в Лавре.

Напомним, 12 апреля в Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер 47-летний иеродиакон Наум. Он попал в больницу в достаточно сложном состоянии, так как у монаха было много сопутствующих заболеваний. Дважды его тестировали на коронавирус, но результат был отрицательный.

Также скончался 73-летний насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой формы пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Лавре - почти 100 человек.