Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
Нардепы заблокировали подписание Разумковым законопроекта об изменениях в регламент поданными постановлениями
Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
Киевлян просят закрыть окна и не выходить на улицу
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Задержан еще один подозреваемый в деле генерал-майора Шайтанова
Задержан еще один подозреваемый в деле генерал-майора Шайтанова
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Украинцы, которые вернулись из Европы через "Ягодин", прямо на границе устроили протест против обсервации
Гибридна автокефалія: бути чи не бути?
Гибридна автокефалія: бути чи не бути?
Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверить
Минздрав подозревает вспышку коронавируса в Почаевской лавре, но не может ее проверить
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
В Шумске зафиксировали вспышку коронавируса в церкви
Тоталітарний довгобуд: Бабин Яр, «Дау» і колоніальні травми
Тоталітарний довгобуд: Бабин Яр, «Дау» і колоніальні травми
ГлавнаяОбществоЗдоровье

УПЦ МП подтвердила смерть монаха из Почаевской лавры в Киеве

Некоторые монахи уже начали выздоравливать.

УПЦ МП подтвердила смерть монаха из Почаевской лавры в Киеве
Фото: Вікторія Матола

В Киево-Печерской лавре умер монах Никодим, который недавно пришел из Почаевской лавры.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ Московского патриархата в фейсбуке. Информация о его смерти впервые появилась еще 13 апреля, а на следующий день ее официально подтвердил мэр Виталий Кличко.

Отмечается, что после прохождения лечения от коронавируса в Лавру вернулись шестеро монахов и послушников.

"Преставился насельник Лавры монах Никодим, который недавно поступил из Свято-Духова скита Почаевской лавры. Просим всех помолиться об упокоении его души. Братия обители просит всех православных христиан усилить молитвы о тех братиях, которые еще пребывают в больнице, а также о всей братии Киево-Печерской лавры, чтобы по молитвам святых угодников Печерских Господь избавил всех нас от этого смертоносного поветрия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всем монахам, у которых диагностировали коронавирус, предоставляется своевременная и необходимая медпомощь.

"Состояние здоровья всех выздоровевших удовлетворительное, и со временем они вернутся к исполнению возложенных на них послушаний", - рассказали в Лавре.

Напомним, 12 апреля в Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер 47-летний иеродиакон Наум. Он попал в больницу в достаточно сложном состоянии, так как у монаха было много сопутствующих заболеваний. Дважды его тестировали на коронавирус, но результат был отрицательный.

Также скончался 73-летний насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой формы пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Лавре - почти 100 человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также