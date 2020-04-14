Кличко подтвердил смерть монаха Почаевской лавры в Киеве

42-летний мужчина в последнее время находился в Киево-Печерской лавре.

В Киеве от коронавируса умер монах Почаевской лавры.

Об этом на ежедневном брифинге во вторник сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, за понедельник зафиксировали два новых случая коронавирусной болезни в Киево-Печерской лавре, а также одну смерть.

"Летальный случай - это монах Почаевской лавры, который находился в Киево-Печерской лавре и был госпитализирован. Мужчине было 42 года", - рассказал Кличко.

"Вчера мы усилили карантин в Лавре. На территории Лавры выставили четыре посты из правоохранителей и специалистов лабораторного центра. Также полиция и Нацгвардия контролируют входы и выходы из территории. Попасть туда можно только по специальному разрешению", - сообщил мэр.

Обследование в Лавре уже прошли 230 служителей и 68 учеников духовной семинарии. Сегодня продолжится отбор образцов в Киевской духовной академии и семинарии.

"С утра начали усиленную дезинфекцию помещений Киево-Печерской лавры, ее будем делать каждый день, как и медосмотр всех, кто проживает на территории Лавры", - рассказал он.

Напомним, что накануне стало известно, что 12 апреля в Киево-Печерской Лавре от COVID-19 умер 47-летний иеродиакон Наум. Он попал в больницу в достаточно сложном состоянии, так как у монаха было много сопутствующих заболеваний. Дважды его тестировали на коронавирус, но результат был отрицательный.

Также скончался 73-летний насельник обители архимандрит Нектарий (Коваленко). По данным медиков, у него было много хронических заболеваний и при тяжелой формы пневмонии две пробы на коронавирус не подтвердили наличия этой инфекции.

Общее количество инфицированных коронавирусом в Лавре - почти 100 человек.