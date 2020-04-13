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"Здравого смысла нет", - постановление Ляшко о работе рынков завтра будет признано утратившим силу

Главный санврач заявил о "сумасшедших нарушениях".

"Здравого смысла нет", - постановление Ляшко о работе рынков завтра будет признано утратившим силу
Виктор Ляшко
Фото: strana.ua

Замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил о том, что с завтрашнего дня постановление о работе рынков будет признано утратившим силу.

Об этом он заявил в ток-шоу на телеканале ICTV.

"Факты, которые были выявлены в течение действия этого постановления, и злоупотребления органов местного самоуправления, когда они открывали рынки в антисанитарных условиях, хотя там было четко прописано, когда мы можем открывать, как руководство рынка должно обеспечить посетителей и работников рынка средствами индивидуальной защиты, - мы имеем сумасшедшие нарушения. С завтрашнего дня мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу, и мы не будем в этом работать, здравого смысла нет", - сказал Виктор Ляшко.

По его словам, решение о разрешении работы продуктовых рынков в период карантина было принято с целью стабилизации ценовой ситуации и повышения доступности продуктов питания для потребителей.

Напомним, 30 марта Министерство здравоохранения разрешило работу продуктовых рынков в период карантина при условии соблюдения противоэпидемических мер.

25 марта Кабинет Министров продлил карантин и ввел чрезвычайную ситуацию во всех регионах до 24 апреля.

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Источник: "Українські новини"
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