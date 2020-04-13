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В ВСУ зарегистрировали 19 случаев заражения COVID-19

На изоляции находятся 214 человек. 

В ВСУ зарегистрировали 19 случаев заражения COVID-19
Фото: EPA/UPG

По состоянию на 7 утра 13 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 19 случаев заболевания COVID-19. Из них один человек умер, один вылечился, сообщили на странице Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

На изоляции находятся 214 человек, у 25 из них режим изоляции заканчивается в ближайшие три дня.

"По состоянию на вечер 12 апреля в ВСУ при помощи ПЦР-тестирования был подтвержден еще один случай заболевания COVID-19 у работника ВСУ, который 8 апреля был госпитализирован во Львовскую областную больницу с диагнозом полигоспитальная двухсторонняя пневмония. Состояние здоровья стабильно тяжелое", - говорится в сообщении. 

"Анализ заболевания среди военного и гражданского населения показал, что чаще всего инфекция распространяется во время эпизодических встреч с друзьями и родными, которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь каждый день или живете вместе", - добавили в Командовании.

Напомним, что 11 апреля в Вооруженных силах зафиксировали первый случай выздоровления от коронавируса. Выздоровела военный врач Хмельницкого военного госпиталя, у которой 2 апреля методом ПЦР было диагностировано заболевание острой респираторной болезни COVID-19. 

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