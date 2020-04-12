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Два человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы дома

Новые больные контактировали с женщинами, у которых COVID-19 обнаружили накануне.

Два человека в Николаевской области заразились во время религиозной службы дома
Фото: ajansspor.com

В Николаевской области обнаружили еще два новых случая коронавируса, таким образом общее количество больных увеличилось до четырех. Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Новые больные контактировали с женщинами, у которых COVID-19 обнаружили накануне.

Одно инфицированное лицо проживает в селе Вороновка, другое - в Вознесенске.

"Оба контактных лица относятся к тесному кругу общения с заболевшими по религиозному признаку (совместные служения на дому)", - говорится в сообщении.

Напомним, до 11 апреля Николаевская область оставалась единственным регионом в Украине, где не фиксировали случаев коронавируса. Первыми инфицированными стали две женщины из Вознесенского района. Сообщалось, что они вернулись из Польши. Их госпитализировали в реанимационное отделение.

Ранее отсутствие коронавируса в Николаевской области начала расследовать СБУ по статье "служебная халатность". 9 апреля в Николаевскую область с инспекцией приезжал главный санврач Виктор Ляшко, который рассказал о "спецоперации" по сверке анализов в разных лабораториях.

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