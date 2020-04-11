Архиепископа УПЦ МП госпитализировали с коронавирусом

"Состояние стабильное, не лучше, но и не хуже".

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря УПЦ МП, обуховский арихиепископ Иона (Черепанов) госпитализирован с коронавирусом.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Вчера [10 апреля] лег в Александровскую больницу [Киева], состояние стабильное, не лучше, но и не хуже. Температурю", - рассказал Иона, которому в декабре исполнилось 48 лет.

Ионинский монастырь с начала апреля закрыт на карантин, богослужения проводятся без присутствия прихожан.

Напомним, что коронавирус также выявили в Киево-Печерской Лавре, там уже 30 заразившихся.