ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Андреа Бочелли выступит в пустом Миланском соборе в день католической Пасхи
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Полковника Безъязыкова приговорили к 13 годам лишения свободы за госизмену
Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
Комитет Рады рекомендовал предоставить Нацгвардии право проверять вещи граждан
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТП
Закарпатский контрабандист "Доки" погиб в ДТП
Полиция нашла мужчину, который год назад разбил нос кассирше в магазине "Рошен"
Полиция нашла мужчину, который год назад разбил нос кассирше в магазине "Рошен"
Аваков заступился за Чорновол и предложил замдиректора ГБР пойти к черту
Аваков заступился за Чорновол и предложил замдиректора ГБР пойти к черту
Александр Качура: «На Киев мы можем выдвинуть Ткаченко, Тищенко, Качуру, Корниенко, еще кого-то»
Александр Качура: «На Киев мы можем выдвинуть Ткаченко, Тищенко, Качуру, Корниенко, еще кого-то»
Пандемия в год выборов. Почему Лукашенко не вводит в Беларуси карантин
Пандемия в год выборов. Почему Лукашенко не вводит в Беларуси карантин
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Архиепископа УПЦ МП госпитализировали с коронавирусом

"Состояние стабильное, не лучше, но и не хуже".

Архиепископа УПЦ МП госпитализировали с коронавирусом
Фото: facebook.com/arh.iona

Наместник Свято-Троицкого Ионинского монастыря УПЦ МП, обуховский арихиепископ Иона (Черепанов) госпитализирован с коронавирусом.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Вчера [10 апреля] лег в Александровскую больницу [Киева], состояние стабильное, не лучше, но и не хуже. Температурю", - рассказал Иона, которому в декабре исполнилось 48 лет.

Ионинский монастырь с начала апреля закрыт на карантин, богослужения проводятся без присутствия прихожан.

Напомним, что коронавирус также выявили в Киево-Печерской Лавре, там уже 30 заразившихся.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также