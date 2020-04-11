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Первые два случая коронавируса зафиксировали в Николаевской области

До 11 апреля это был единственный регион в Украине без выявленного COVID-19.

Первые два случая коронавируса зафиксировали в Николаевской области
Фото: EPA/UPG

Первые два случая коронавируса зафиксировали в Николаевской области, которая до 11 апреля оставалась единственным в Украине регионом без выявленного COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Два случая зафиксированы в Вознесенском районе Николаевской области. Эти два человека вернулись из Польши", - сказал он на брифинге в субботу.

Ляшко отметил, что эти два случая не вошли в статистику за предыдущие сутки.

"Таким образом, теперь, к сожалению, в Украине нет ни одной области, где не зафиксированы случаи COVID-19", - сказал Ляшко.

Ранее отсутствие коронавируса в Николаевской области начала расследовать СБУ по статье "служебная халатность". 9 апреля в Николаевскую область с инспекцией приезжал главный санврач Виктор Ляшко, который рассказал о "спецоперации" по сверке анализов в разных лабораториях.

По состоянию на утро 11 апреля в Украине лабораторно подтвердили 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки было зафиксировано 308 новых случаев. Количество тех, кто выздоровел (79 пациентов) превысило количество летальных случаев (73 пациента). 

Лидерами по распространению инфекции является Черновицкая область (409 случаев), Киев (396), Ивано-Франковская область (274).

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