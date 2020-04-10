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В Хмельницкой области от COVID-19 умерла сотрудница больницы

Это первая смерть от коронавируса в области.

В Хмельницкой области от COVID-19 умерла сотрудница больницы
Фото: фейсбук/Слуга Народу

В Хмельницкой области по состоянию на 18:30 10 апреля зарегистрирован первый летальный случай в результате COVID-19. Умерла сотрудница Хмельницкой райбольницы, которая находилась на лечении в этом же медицинском учреждении.

Об этом сообщает пресс-служба Хмельницкой облгосадминистрации.

"По результатам исследования референс-лаборатории Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, посмертно подтвержден диагноз COVID-19 у сотрудницы Хмельницкой районной больницы, которая находилась на лечении в этом же медицинском учреждении", - говорится в сообщении.

На данный момент установлен круг контактных лиц, решается вопрос касательно проведения ПЦР-исследования всех контактных лиц.

Напомним, по состоянию на утро пятницы, 10 апреля, в Хмельницкой области было зафиксировано 16 случаев COVID-19.

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