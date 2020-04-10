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Количество больных коронавирусом в ВСУ выросло до 10

Коронавирус подтвердился у военного, у которого экспресс-тесты дважды показывали негативный результат. 

Количество больных коронавирусом в ВСУ выросло до 10
Фото: фейсбук/Слуга Народу

В Вооруженных силах Украины 10 апреля зарегистрировали еще три случая заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 10, сообщили на странице Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

COVID-19 подтвердили у военного Винницкого гарнизона, который после ухудшения состояния здоровья был госпитализирован 9 апреля с предварительным диагнозом пневмония. Сообщается, что военный лечился с 3 апреля, а проведенные экспресс-тесты дважды не обнаруживали коронавирус. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Также коронавирус был подтвержден у двоих военных одной из воинских частей Мелитополя. С 9 апреля они находились на самоизоляции после контакта с военным, у которого был подтвержден COVID-19. Результаты ПЦР-тестов подтвердили у них коронавирус. Они лечатся дома, состояние их здоровья удовлетворительное.

"Военные, которые имели с ними контакты, отправлены на самоизоляцию. В случае проявления симптомов ОРВИ у них будут брать пробы на коронавирус", - говорится в сообщении. 

Напомним, по состоянию на утро 8 апреля в Вооруженных Силах Украины было зарегистрировано пять случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них один летальный.

По состоянию на 7 утра 10 апреля в ВСУ было известно о 7 случаях заболевания коронавирусом. 

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