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В Минздраве заявили, что аптеки могут продавать экспресс-тесты на коронавирус

О всех результатах исследований нужно отчитываться в Центр общественного здоровья.

В Минздраве заявили, что аптеки могут продавать экспресс-тесты на коронавирус
Фото: EPA/UPG

Министерство здравоохранения заявляет, что аптеки могут продавать экспресс-тесты на коронавирус.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главныйсанитарный врач Виктор Ляшко, передают "Українськi Новини".

"Аптеки могут закупать экспресс-системы. Частные лаборатории могут закупать тест-системы, в том случае, если они соответствуют требованиям биологической безопасности и имеют право работать с возбудителем 2-го класса патогенности", - сказал он.

Ляшко напомнил, что о всех результатах исследований нужно отчитываться в Центр общественного здоровья.

"Аптеки могут продавать экспресс-тесты, и это вопрос субъекта хозяйствования, который владеет аптекой", - подчеркнул замминистра.

При этом для окончательного диагностирования коронавирусной инфекции применяется метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Напомним, ранее сообщалось, что Минздрав готов проводить 30 тыс. тестирований на коронавирус в неделю.

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