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Охват тестированием в Киеве в пять раз превысил допустимый минимум

Тестируют более 60 человек на 100 тыс. населения при норме 12 человек.

Охват тестированием в Киеве в пять раз превысил допустимый минимум
Фото: EPA/UPG

Показатель охвата тестированием жителей Киева составляет более 60 человек на 100 тыс. населения при норме 12 человек. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Мы увеличили количество тестирований и исследований образцов на ПЦР-тесты. Их делают в шести коммунальных медучреждениях города. Также исследования образцов проводят частные лаборатории, клиники и государственные медицинские учреждения. За период пандемии только мобильные бригады медиков, которые выезжают к больным с подозрением на коронавирус, отобрали почти 17 300 образцов биоматериала. И только в Киевском городском лабораторном центре Минздрава исследовали почти 30 тыс. образцов", - сказал Кличко.

По словам мэра, всем врачам, которые работают или могли контактировать с больными или людьми с подозрением на COVID-19, делают ИФА-тесты.

"Это тесты на наличие в организме антител к вирусу. На сегодня в столице работникам медучреждений сделали более 850 ИФА-тестов", - добавил Кличко.

Напомним, Киев получил первые экспресс-тесты на коронавирус 10 марта. В апреле также были запущены мобильные бригады медиков для забора биоматериала на дому.

19 мая вступил в силу Закон о массовом тестировании на коронавирус, принятый Верховной Радой на внеочередном заседании 7 мая.

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