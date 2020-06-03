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В Украине за сутки зафиксировали 483 новых случая COVID-19

Количество новых случаев инфицирования после двухдневного спада увеличилось, а летальных - снизилось.

В Украине за сутки зафиксировали 483 новых случая COVID-19
Фото: KFOR.com

За прошедшие сутки количество новых случаев коронавируса COVID-19 после двухдневного спада  величилось до 483, число  летальных случаев - снизилось  до 8 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"По состоянию на утро 3 июня в Украине 24 823 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 735 летальных, 10440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая. Всего было проведено 381 552 тестирования методом ПЦР", - говорится в сообщении.

Статистика по регионам:

Винницкая область - 1050 случаев;

Волынская область - 959 случаев;

Днепропетровская область - 950 случаев;

Донецкая область - 166 случаев;

Житомирская область - 780 случаев;

Закарпатская область - 1236 случаев;

Запорожская область - 463 случая;

Ивано-Франковская область - 1465 случаев;

Кировоградская область - 523 случая;

Киев - 3133 случая;

Киевская область - 1652 случая;

Львовская область - 1830 случаев;

Луганская область - 49 случаев;

Николаевская область - 295 случаев;

Одесская область - 913 случаев;

Полтавская область - 272 случая;

Ровенская область - 1873 случая;

Сумская область - 174 случая;

Тернопольская область - 1200 случаев;

Харьковская область - 1131 случай;

Херсонская область - 179 случаев;

Хмельницкая область - 469 случаев;

Черновицкая область - 3442 случая;

Черкасская область - 416 случаев;

Черниговская область - 203 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 2 июня в Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом.

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