В Украине за сутки зафиксировали 483 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки количество новых случаев коронавируса COVID-19 после двухдневного спада величилось до 483, число летальных случаев - снизилось до 8 человек.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
"По состоянию на утро 3 июня в Украине 24 823 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 735 летальных, 10440 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 483 новых случая. Всего было проведено 381 552 тестирования методом ПЦР", - говорится в сообщении.
Статистика по регионам:
Винницкая область - 1050 случаев;
Волынская область - 959 случаев;
Днепропетровская область - 950 случаев;
Донецкая область - 166 случаев;
Житомирская область - 780 случаев;
Закарпатская область - 1236 случаев;
Запорожская область - 463 случая;
Ивано-Франковская область - 1465 случаев;
Кировоградская область - 523 случая;
Киев - 3133 случая;
Киевская область - 1652 случая;
Львовская область - 1830 случаев;
Луганская область - 49 случаев;
Николаевская область - 295 случаев;
Одесская область - 913 случаев;
Полтавская область - 272 случая;
Ровенская область - 1873 случая;
Сумская область - 174 случая;
Тернопольская область - 1200 случаев;
Харьковская область - 1131 случай;
Херсонская область - 179 случаев;
Хмельницкая область - 469 случаев;
Черновицкая область - 3442 случая;
Черкасская область - 416 случаев;
Черниговская область - 203 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на утро 2 июня в Украине подтвердили еще 328 новых случаев заболевания коронавирусом.