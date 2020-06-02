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В Испании второй день подряд не фиксируют смертей от коронавируса

За последние сутки зафиксировано 137 новых случаев инфицирования.

В Испании второй день подряд не фиксируют смертей от коронавируса
Фото: EPA/UPG

Второй день подряд в Испании не зафиксировано случаев смерти пациентов от последствий заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом со ссылкой на Минздрав страны информируют европейские СМИ.

За последние сутки в Испании зафиксировано 137 новых случаев инфицирования коронавирусом.

За время пандемии в стране зарегистрировали в общей сложности почти 240 тыс. случаев заражения.

Ранее Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил продлить чрезвычайное положение до 21 июня. После этого правительство не собирается ограничивать свободу передвижения граждан.

Испания является одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. С начала пандемии от последствий коронавирусной болезни скончались более 27 тыс. человек.

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