После этого правительство не собирается ограничивать свободу передвижения граждан.

Премьер-министр Испании Педро Санчес предложил продлить чрезвычайное положение до 21 июня. Об этом пишет El Pais.

Санчес сказал руководителям региональных правительств во время видеоконференции, что это будет четвертое и последнее продление чрезвычайного положения, поскольку уровень заражения в Испании резко снизился.

После этого правительство не собирается ограничивать свободу передвижения граждан.

В субботу в стране от коронавируса скончались четверо людей, общее количество погибших составляет 27 125 человек. Издание отмечает, что статистика демонстрирует продолжение тенденции резкого снижения ежедневной смертности от коронавируса.

Испания ввела чрезвычайное положение 14 марта. Карантин предусматривал строгие ограничения, согласно которым люди могли покидать свои дома только для того, чтобы купить еду, обратиться за медицинской помощью или пойти на работу, если нет возможности работать из дома.

Ограничения начали постепенно ослаблять. Сообщалось, что с июля страна откроет границы для туристов.

В минувшие выходные в Испании прошли многотысячные автопробеги в знак протеста против длительного карантина.