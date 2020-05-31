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Трамп решил отложить саммит G7 и пригласить на него еще четыре страны, в том числе РФ

Американский президент считает "Большую семерку" "очень устаревшей группой".

Трамп решил отложить саммит G7 и пригласить на него еще четыре страны, в том числе РФ
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп сообщил, что решил отложить проведение саммита «Большой семерки» с июня по меньшей мере до сентября и планирует пригласить на него еще четыре страны, в том числе РФ, передает телеканал CNN.

«Я откладываю его, потому что я не чувствую, что G7 надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», - заявил Трамп.

Он добавил, что хочет пригласить на саммит еще четыре страны: Россию, Австралию, Индию и Южную Корею, превратив его в G11.

На фоне распространения коронавируса Трамп изначально планировал отменить личную встречу лидеров G7 и провести июньский саммит в формате видеоконференции. Это решение в Белом доме объяснили желанием дать возможность «каждой стране сосредоточить все свои ресурсы» на борьбе с эпидемией коронавируса.

Однако 18 мая Трамп сообщил о значительном снижении числа новых случаев заражения в США и заявил о планах все же провести встречу «Большой семерки» в традиционном формате в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. 

Изначально саммит был запланирован на 10 июня, но позднее стало известно о планах США перенести мероприятие. В качестве возможной даты советник Трампа Роберт О'Брайен называл конец июня.

Россию перестали приглашать на саммиты G8 после аннексии Крыма. В августе 2019 года Трамп выступил за возвращение России в «Большую семерку» и допустил участие Путина в мероприятии в качестве гостя. 

После заявления американского лидера палата представителей конгресса США приняла резолюцию против включения России в G7

Сейчас в объединение входят США, Германия, Великобритания, Италия, Франция, Канада и Япония.

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