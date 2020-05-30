Даремна поїздка: як порушення карантину помічником Джонсона може коштувати посади самому британському прем’єру

Наприкінці березня Каммінгз разом з чотирирічним сином та дружиною, яка до того ж мала симптоми коронавірусу, поїхали до батьків політика в Дарем, що на півночі Англії. Зараз консерватори подають цю ситуацію як врятування здоров’я дитини та говорять, що порушення чинного законодавства не відбулося. Щоправда такий скандал вже кардинально змінює політичний клімат Великобританії.

Гучний скандал з радником Боріса Джонсона , Домініком Каммінгзом, який з вікна автомобіля насолоджувався англійськими краєвидами, в умовах, коли вся країна сиділа на карантині, є найбільш обговорюваною темою в Британії за останній тиждень.

Фото: dailysquat.com Прем'єр-міністр Борис Джонсон зліва та його головний радник Домінік Каммінгз

Туризм без зобов’язань

Політтехнолог Домінік Каммінгз є головним радником Бориса Джонсона з того моменту, як останній очолив уряд та Консервативну партію. Його політична біографія вкрай цікава: він ніколи не був членом Консервативної партії, хоча й перебував на перших ролях під час організації проведення референдуму про вихід Британії з ЄС у 2016 році. Кіновтіленням «сірого кардинала» британської політики став не менш відомий Бенедікт Камбербетч у фільмі «Brexit: The Uncivil War».

Отже, 22 травня Daily Mirror та The Guardian оприлюднили розслідування, яке доводило факт порушення Каммінгзом режиму карантину, коли він поїхав до батьків у Дарем наприкінці березня та перебував там до 13 квітня. Дарем розташований в 260 милях від Лондона. Що ж далекувато ізолювався ідейний натхненник Брекзиту.

Зрештою, з другої частини журналістських розслідувань, що була опублікована 23 травня, стало відомо, що місцева поліція зверталася до батька Каммінгза з приводу його перебування в місті 1 квітня. Останній раз (до Даремської поїздки) Каммінгза бачили поблизу урядової резиденції лише 27 березня, і тоді вже аж 14 квітня. На період кінця березня – середини квітня з Даунінг стріт повідомляли, що Каммінгз перебуває на самоізоляції у зв’язку з великою ймовірністю наявності у нього симптомів Covid-19.

Фото: EPA/UPG Поліція біля будинку Домініка Каммінгза в Лондоні

Самоусунення Каммінгза від світу на 14 днів разом з дружиною Мері Вейкфілд та сином Александром Кеддом виявилося відвертою маніпуляцією громадською думкою та грубим порушення чинного законодавства. За анонімними свідченнями, мешканці Дарема були шоковані, побачивши в своєму місті високопосадовця разом з маленьким сином, зважаючи на жорсткі умови під час карантину, коли пересування по країні залишалося істотно обмеженим.

Дитячі маніпуляції

Скандал, що розгорнувся навколо Каммінгза, отримав не так побутові, як політичні наслідки: адже коли високопосадовець порушує правила, прописані для всіх, тим більше в умовах пандемії та світової економічної кризи, це означає лише одне – йому час піти у відставку. Щоправда радник Джонсона не поспішає з цим. При цьому одразу ж після оприлюднення матеріалів про його подорожі керівник ліберал-демократів Ед Дейві та лідер шотландських націоналістів у Вестмінстері Ієн Блекфорд заявили, що Каммінгз має покинути свій пост, як тільки звинувачення в ЗМІ отримують підтвердження з інших джерел, зокрема поліції Дарема.

Спочатку Каммінгз всіляко заперечував звинувачення на свою адресу, але зрештою був змушений провести прес-конференцію 25 травня, де заявив наступне: «Я вірю, що за будь-яких обставин поводився правильно та в рамках закону, поєднуючи безпеку моєї родини та надзвичайну ситуацію на Даунінг стріт,10». Також політик заявив, що не жалкує про свій крок. Хоча стало відомо, що він не тільки подорожував до Дарема, але й відвідував Замок Бернард на Великдень 12 квітня перед поверненням до Лондона.

Фото: PA

Неодноразове порушення карантину головного радника Джонсона вже призвело до кадрових змін. Так, 26 травня молодший міністр Кабінету Дуглас Росс пішов у відставку на знак протесту. 35 депутатів-консерваторів продовжують вимагати відставки головного радника Джонсона. Не забарилася й громадська думка. Згідно з опитуванням YouGov, 71 % виборців вважають, що Каммінгз порушив правила карантину та має скласти повноваження.

Фото: EPA/UPG Активіст з постером: ‘Чому Ви вище закону?’ під домом Домініка Каммінгза, 24 травня 2020.

Фактично маємо зараз кризу, яка вже сильно послабила такого важковаговика британської політики, як Борис Джонсон. Навряд чи в такій ситуації врятують компліментарні заяви з боку трьох місцевих депутатів-консерваторів від Дарема (Дехенна Дейвісон, Річард Холден та Пол Хауелл), які стверджують, що розуміють мотивацію Каммінгза щодо захисту власної родини, проте жоден з них не зробив би аналогічних кроків.

Самовбивчий захист

Як реагував сам Джонсон та його найближче оточення в цій ситуації? Вкрай креативно та водночас недолуго – пишучи в Твіттері, що піклування за дитиною є вищим за будь-які закони та норми. Але спочатку була прес-конференція 24 травня, де британський прем’єр-міністр заявив, що його радник «керувався інстинктами, як і будь-який батько». Також подальші заяви Джонсона зводилися до того, що треба відійти від цього питання та обговорювати зовсім інші речі.

Сам Джонсон перебуває у досить пікантній ситуації. Минулорічний тріумф нинішнього очільника Кабінету був би неможливий без ідейного натхненника – Каммінгза. В ситуації, коли майже уся урядова команда так чи інакше пов’язана з цією особою, пожертвувати ним для Джонсона – це як власноруч підписати капітуляцію.

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністр Борис Джонсон під час онлайн прес-конференції щодо Covid-19.

Коли 27 травня лейбористка Іветт Купер запитала прем’єра, що він вибере поміж захистом Домініка Каммінгза та захистом національних інтересів, то британський прем’єр відповів як дипломат: «Мій вибір є вибором британців». Як каже сам Джонсон, нині варто фокусуватися на захисті британській нації, аніж на політичних скандалах. Що ж, така недалекоглядність вже загрожує істотними політичними втратами консерваторам, як мінімум, на даному етапі.

Однак притягати до відповідальності Каммінгза поки ніхто не збирається. 28 травня поліція Дарема заявила, що якщо він і порушив правила карантину, то лише мінімально. Більше запитань виникає не так з візитом до Дарема, як до Замку Бернард. Хоча в поліції повідомили, що заднім числом не будуть вчиняти слідчі дії відносно радника Джонсона.

Водночас, не побачивши прагнення Джонсона відправити у відставку Каммінгза, британці створили петицію з відповідною вимогою. Документ підписало більше мільйона осіб.

Зрозуміло, що політичні опоненти Джонсона – в першу чергу лейбористи та шотландські націоналісти – намагтимуться використати цей скандал і підірвати позиції уряду. Натомість неможливість врегулювати наявну кризову ситуацію, що виникла через скандал, який можна було б швидко завершити однією відставкою, може спричинити більш серйозні проблеми. В порівнянні з дійсно скрутною економічною ситуацією всередині Британії, непоступливість радника, якого покриває прем’єр-міністр, відкриває двері до влади оновленій Лейбористській партії.