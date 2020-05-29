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В Индии стая обезьян похитила образцы крови больных COVID-19

Пока неясно, могут ли обезьяны заразиться коронавирусом.

В Индии стая обезьян похитила образцы крови больных COVID-19

Стая обезьян в Индии напала на медицинского работника и отобрала образцы крови пациентов, которые дали положительный результат на новый коронавирус.

Инцидент произошел на этой неделе в 460 км от столицы штата Уттар-Прадеш Лакхнау, передает Reuters.

Сообщается, что животные атаковали лаборанта, который шел в кампусе государственного медицинского колледжа в Мееруте. 

"Обезьяны украли образцы крови четырех пациентов с COVID-19, которые проходят лечение, и сбежали ... мы должны были снова взять их образцы крови", - сказал высокопоставленный сотрудник колледжа.

Власти заявили, что им неясно, пролили ли обезьяны пробы крови. Но люди, живущие около покрытого листвой кампуса, боялись дальнейшего распространения вируса, если обезьяны перенесли бы пробы в жилые районы.

В колледже заявляют, что пока неясно, могут ли обезьяны заразиться коронавирусом, если они вступят в контакт с зараженной кровью.

В апреле сообщалось о первом в природе случае передачи коронавируса SARS-CoV-2 от человека к дикому животному. В Бронксском зоопарке в Нью-Йорке тигр заразился коронавирусом от человека.

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