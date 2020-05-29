Мережко: время для варианта "Б" по Донбассу еще не наступило

"Надо вначале выполнить план "А". Хотя я согласен, что необходимо иметь запасной вариант".

Руководству Украины пока не следует обнародовать план "Б" по Донбассу на случай провала мирных переговоров в рамках Минских соглашений.

Такое мнение в эксклюзивном интервью LB.ua высказал замглавы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Мережко.

"Скажу вам честно: я на сегодняшний день не знаю, что это за план "Б". Вообще мне кажется, что надо вначале выполнить план "А". Хотя я и согласен с тем, что необходимо иметь всегда запасной вариант", - отметил он.

Представитель Украины в ТКГ также сообщил, что "нормандский формат" продолжает функционировать, процесс переговоров в рамках "четверки" не является замороженным.

Впрочем, Мережко и не исключил существования тайных переговоров с участием других стран относительно Донбасса. "Я не исключаю, что есть еще невидимая часть политических переговоров отдельных игроков с участием, к примеру, Соединенных Штатов. Мы же видим лишь вершину айсберга", – обозначил нардеп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о готовности присоединиться к переговорам в "нормандском формате", если это будет нужно их участникам. О готовности США присоединиться к "нормандскому формату" также говорил бывший представитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

Расширить круг участников переговоров в "нормандском формате" за счет руководителей Великобритании и США предложил президент Украины Владимир Зеленский в августе. Он это сделал после того, как, несмотря на договоренности о прекращении огня, поддерживаемые Россией боевики открыли огонь по военным 36-й бригады морской пехоты. В результате обстрела тогда погибли четверо военнослужащих ВСУ.