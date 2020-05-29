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Трамп подписал приказ, который позволяет подавать в суд на соцсети

Это произошло на следующий день после того, как Twitter пометил его посты как возможно фейковые. 

Трамп подписал приказ, который позволяет подавать в суд на соцсети
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный приказ о соцсетях, который позволяет подать на них в суд. Ранее они были защищены законом от 1996 года, который гарантировал неприкосновенность сайтам, созданным и управляемым внутри одной компании, пишет CNN.

Документ был подписан на следующий день после того, как Twitter обозначил два твита Трампа как возможно фейковые. 

Президент США заявил, что подписание должно "защитить свободу слова от одной из самых серьезных опасностей, с которыми он столкнулся за американскую историю".

"Небольшая горстка монополий социальных сетей контролирует большую часть всех общественных и частных коммуникаций в Соединенных Штатах. У них была неконтролируемая власть подвергать цензуре, ограничивать, редактировать, формировать, скрывать, изменять практически любые формы общения между частными лицами и широкой общественной аудиторией", - заявил он.

В приказе говорится, что "в стране, которая давно дорожит свободой выражения мнений, мы не можем позволить ограниченному количеству онлайн-платформ подбирать речь, которую американцы могут получить и передать в Интернете". 

В то же время юристы считают, что документ может быть неконституционным и нарушить права частных компаний на Первую поправку.

Напомним, что ранее сервис микроблогов Twitter пометил пост президента США Дональда Трампа как возможно фейковый.

Речь идет о твите Трампа, в котором он критикует губернатора Калифорнии за идею проведения президентских выборов по почте.

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