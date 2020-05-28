Google выплатит по $1000 сотрудникам, которые согласятся работать дома

Деньги выделят на покупку техники для работы и офисной мебели.

Руководство Google выплатит по $1000 сотрудникам, которые останутся работать дома из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщил генеральный директор Google Сундара Пичаи в блоге компании.

"Мы до сих пор надеемся, что большинство сотрудников Google будут работать преимущественно из дома, то до конца этого года мы дадим каждому работнику надбавку в размере $1000 или эквивалентную стоимость в вашей стране, чтобы вы могли потратить их на необходимое оборудование и офисную мебель", - заявил он.

Пичаи также отметил, что в июле офисы Google будут загружены на 10%, а к сентябрю заполненность помещений может подняться до 30%.

Напомним, ранее компания Facebook сообщила, что выплатит модераторам $52 млн компенсаций за полученные на работе психологические травмы.