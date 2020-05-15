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Facebook выплатит модераторам $52 млн компенсаций за полученные на работе психологические травмы

Каждый сотрудник получит минимум по $1 тыс.

Facebook выплатит модераторам $52 млн компенсаций за полученные на работе психологические травмы
Фото: Телеканал 24

Компания Facebook решила выплатить 52 млн долларов компенсации нынешниим и бывшим модераторам, у которых на работе возникли психологические расстройства и стрессы.

Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что каждый модератор получит минимум по $1 тыс. и получит право на дополнительную компенсацию, если ему поставят диагноз посттравматического стрессового расстройства или связанного с ним состояния. Всего компенсацию получат 11 250 модераторов.

Кроме того, Facebook обязался изменить подходы к модерации контента, в том числе что касается просмотра работниками изображений и видео негативного содержания. Также модераторам будут оказывать бесплатную психологическую поддержку.

В сентябре 2018 году иск против Facebook подала бывшая сотрудница - модератор. Она заявила, что после работы с шокирующим контентом у нее появилось посттравматическое стрессовое расстройство. К иску присоединились и другие сотрудники, которые обвинили компанию в том, что она не смогла обеспечить им безопасность на рабочем месте.

Напомним, Facebook за 2,5 месяца удалил 2,5 миллиона постов про коронавирус.

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