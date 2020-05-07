Экс-нардепа Левуса будут судить за незаконное получение компенсации за жилье

Досудебное расследование по делу о незаконной компенсации 543 тыс. гривен за аренду жилья народному депутату Верховной Рады VIII созыва Андрею Левусу завершено.

Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро.

6 мая стороне защиты открыли материалы дела для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Действия экс-нардепа квалифицированы по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением).

По данным следствия, Левус получил неправомерную выгоду в виде права пользования гостиничным номером в ГП "Гостиничный комплекс "Киев", на что из бюджета, предусмотренного на обеспечение деятельности парламента, с декабря 2014 года по декабрь 2017-го потрачено 543,9 тыс. гривен. В марте ему было сообщено о подозрении.

В НАБУ отметили, что в декабре 2019 года - марте 2020 года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура привлекли к ответственности пятерых депутатов Рады VIII созыва за незаконное получение компенсации на более чем 2,6 млн гривен.

Напомним, в феврале НАБУ завершило расследование против экс-нардепа Руслана Сольвара по делу о незаконной компенсации за аренду жилья.

В начале декабря прошлого года первый вице-спикер Рады IX созыва Руслан Стефанчук вернул аппарату парламента выплаченные ему 39,6 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в сентябре-октябре. Движение "Чесно" выяснило, что Стефанчук арендовал квартиру у своей тещи. По данным журналистов, Стефанчук снимал у нее квартиру и до депутатства, но ранее указывал в своей декларации безвозмездную аренду.