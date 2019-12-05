​Стефанчук вернул 40 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в сентябре-октябре

В ноябре первый вице-спикер Рады получил компенсацию в размере 20 150 гривен.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук вернул аппарату парламента выплаченные ему 39,6 тыс. гривен компенсации за аренду жилья в сентябре-октябре.

Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на данные на сайте Рады.

"Стефанчук Р. О. вернул в ноябре месяце 2019 года средства в сумме 39 650 грн 00 копеек полученных в качестве компенсации стоимости аренды жилья за сентябрь-октябрь 2019 года", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, отмечается, что Стефанчук в ноябре получил компенсацию за аренду жилья в размере 20 150 гривен.

Всего за ноябрь компенсацию получили 122 нардепа.

Напомним, ранее движение "Чесно" выяснило, что первый вице-спикер Стефанчук арендует квартиру у своей тещи. В своей декларации за 2018 год Стефанчук указал, что он проживает в квартире площадью 101,8 кв. м с 2012 года. Жилье принадлежит Татьяне Ситарук - матери его жены. По данным журналистов, Стефанчук арендовал у нее квартиру и до депутатства, но ранее указывал в своей декларации безвозмездную аренду.