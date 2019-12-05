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Зеленский перед "нормандским саммитом" проведет закрытое заседание СНБО

Заседание состоится в субботу, 7 декабря.

Зеленский перед "нормандским саммитом" проведет закрытое заседание СНБО
Фото: Time

Президент Владимир Зеленский в среду, 4 декабря, провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины.

Об этом информирует пресс-служба СНБО.

По итогам совещания принято решение в субботу, 7 декабря, провести закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, 3 декабря состоялось координационное совещание с участием Зеленского в рамках подготовки к встрече в нормандском формате. На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса.

В ОП написали, что Зеленский высказал четкую позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами.

4 декабря президент Владимир Зеленский встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины и попросил у них поддержки в реализации мирных инициатив Украины в ходе "нормандского саммита".

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров "нормандской четверки" - Франции, Германии, Украины и России.

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