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Перед "нормандским саммитом" Зеленский попросил у глав церквей о поддержке

Президент призвал поддержать мирные инициативы украинской стороны.

Президент Владимир Зеленский накануне саммита в "нормандской формате" встретился с представителями церквей и религиозных организаций Украины. Во встрече приняли участие, в частности, главы ПЦУ митрополит Епифаний, УПЦ МП митрополит Онуфрий и УГКЦ архиепископ Святослав (Шевчук).

Фото: president.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба главы государства.

Президент поблагодарил за совместное обращение иерархов к жителям временно оккупированных территорий, а также за работу, которую проводят святые отцы для украинцев. В связи с переговорами лидеров стран "нормандской четверки" Владимир Зеленский призвал поддержать мирные инициативы украинской стороны.

Глава государства акцентировал на том, что через три года блокировки встречи "нормандской четверки" появилась возможность начать диалог. Владимир Зеленский подчеркнул, что ему важно услышать советы. "Тогда буду чувствовать, что все мы вместе", - сказал он.

Фото: president.gov.ua

Представители церквей и религиозных организаций отметили, что молятся за мир в Украине, и пожелали президенту силы, терпения и Божьего благословения на переговорах лидеров стран - участниц "нормандского формата".

Отдельно было акцентировано внимание на недопустимости преследования верующих различных конфессий на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также судебных решений о ликвидации культовых сооружений.

Также они выразили обеспокоенность относительно законопроекта № 0931 о гармонизации законодательства в сфере предотвращения и противодействия дискриминации с правом Европейского Союза, отметили вопросы выделения земли для строительства культовых сооружений, а также подчеркнули необходимость сотрудничества для поддержания безопасности внутри страны.

Президент заверил в готовности к встречам и решению проблем.

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