МИД отреагировал на отрицание президентом Казахстана аннексии Крыма

Министерство иностранных дел Украины выразило сожаление в связи с интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в котором он отрицает факт аннексии Крыма Российской Федерацией.

Об этом говорится в заявлении официального представителя Украины Катерины Зеленко.

В нем говорится, что Украина всегда рассматривала Казахстан как своего друга и партнера.

"Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежат в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан. Эти основы зафиксированы в подписанном еще в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве, и с того времени наше государство неукоснительно их придерживалась", - говорится в сообщении.

МИД подчеркнул, что слова президента Казахстана противоречат эти принципам и позиции, зафиксированной в резолюции ГА ООН №A/RES/68/262 от 27 марта 2014 года (Казахстан воздержался во время голосования за нее).

"Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, - организации, членами которой являются обе страны, а одним из основополагающих принципов, согласно с Хельсинкским заключительным актом, является уважение к суверенитету и территориальной целостности государств", - сказано в заявлении.

Казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши.