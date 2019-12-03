О чем думают жители крымского полуострова

Сегодня много говорят о влиянии российской пропаганды , в частности, на оккупированных Россией территориях. Корреспондент LB.ua решил разобраться, как пропаганда повлияла на жителей Крыма, у которых практически отсутствует доступ к альтернативным источникам информации. О чем думают рядовые крымчане, на что надеются, как оценивают происходящее, какие стереотипы у них доминируют.

Фото: EPA/UPG

Главное, чтобы не как в Украине

- Говорят, опять авария, воду отключили, и надо ведрами на пятый этаж таскать?

- Да, опять! - вздыхает пожилая жительница Феодосии, которая представилась как Тамара Петровна. – Но главное, чтоб такого бардака, как на Украине не было.

Фраза «зато нет такого бардака, как на Украине» - абсолютный лидер в ответах обычных жителей на любые вопросы, которые касаются сложностей сегодняшней жизни в Крыму. Маленькие пенсии и плохая работа коммунальных служб, высокие цены на низкокачественные продукты и убийственное здравоохранение – любые неудобства Тамара Петровна готова терпеть, поскольку считает, что это лучше, чем то, что происходит по ту сторону Перекопа.

При этом любопытно, что на вопрос, какие конкретно проблемы в Украине крымчанам кажутся наиболее очевидными и вопиющими, многие люди уверенного ответа дать не могут.

«Та вы посмотрите! Там же фашисты одни кругом со своими маршами!» - кипятится студент керченской мореходки Игорь.

«Олигархи там все время тарифы повышают, чтобы совсем нищими людей сделать. Коррупция везде. За каждую бумажку платить надо взятки. Я знаю – мне родственники рассказывают по скайпу», - категорично отрезает Тамара Петровна.

Фото: EPA/UPG Российский флаг висит на балконе жилого дома в Севастополе

«Ну, бедность у них там колоссальная. Даже представить страшно. Зарплаты и пенсии маленькие, все дорого, на лекарства даже не хватает. Кругом милостыню просят», - пожимает плечами Анжела, молодая мамочка, прогуливающаяся с ребенком.

«Украина давно не самостоятельное государство – они живут на транши Запада. И Америка диктует им, кого министром ставить, кого прокурором», - уверенным баритоном сообщает в очереди к банковскому менеджеру седовласый гражданин.

В основном такие разговоры выходят на накатанную колею, проложенную российской телепропагандой. Но исключительно в общих словах. Просьбы привести какой-то очевидный пример наталкиваются на подозрительный вопрос с прищуром глаз: «А для чего это вам?»

Ихтамнеты

Еще одним популярным стереотипом в Крыму остается фраза «а то было бы у нас сейчас, как на Донбассе». Как именно обстоят дела в восточных регионах Украины, крымчане имеют весьма смутное представление. «Не знаю, как они там сейчас живут во всей этой послевоенной разрухе. А эти каратели, главное, так и продолжают по ним стрелять. И думают, что смогут так себе Донецк вернуть!», - делится мыслями таксист, который представился как «дядя Юра».



Впрочем, с задачей убедить крымчан, что российских «ихтамнетов» на Донбассе реально нет, пропаганда не справилась. В отсутствие на оккупированных районах Донецкой и Луганской области российских военных из жителей полуострова мало кто верит. А некоторые даже допускают, что без них конфликт не набрал бы столь катастрофического размаха. «Если бы я своими глазами у нас не видел этих «вежливых людей» с такой экипировкой, может быть, поверил, что это шахтеры за оружие взялись. По-любому, без них там бы давно уже все затихло и забылось», - рассуждает автослесарь Алексей.

Фото: EPA/UPG Неопознанные вооруженные люди в военной форме охраняют здание возле аэропорта в Симферополе, Крым, 28 февраля 2014.

Но таких, как Алексей, меньшинство – основная часть населения настроена откровенно агрессивно, и военные действия российской армии одобряет. Эмоциональное состояние при этом весьма близко к тому, что принято называть «с пеной у рта». «Хохлов надо убивать! Убивать до последнего бендеровца», - кричит в коридоре суда один из посетителей. «Я еще пару лет поживу тут и поеду сам на Донбасс - укропов мочить!» - уверяет таксист «дядя Юра». «Не пускать всех (украинцев – ред.), у кого родственников нет в РФ!» - призывает в социальной сети крымская журналистка Лариса Пашковская.

Завтра будет лучше, чем вчера

Если собеседника удается вернуть с геополитических высот до разговора о простой жизни в Крыму, то часто прослеживается еще одна установка – «надо потерпеть». Провальный курортный сезон? «Надо потерпеть – поезда в Крым пустят (по мосту через Керченский пролив – ред.), тогда все у нас будет!» - уверяет учительница симферопольской средней школы Ирина Андреевна. Разруха в коммунальном хозяйстве? «За пять лет невозможно просто так руины и пепел укробанды убрать», - поясняет в комментариях жительница Ялты Валентина.

Пробки на дорогах? «Вот скоро трассу «Таврида» закончат, пробок не будет», - покровительственно роняет все в той же бесконечной очереди к банковскому менеджеру седовласый гражданин. Нет доступных кредитов и вообще нормального банковского сервиса? Тоже надо чуток подождать: «Скоро санкции снимут, и вообще отлично будет. Снимут-снимут – никуда они не денутся! Им свою продукцию некуда девать», - весело кивает таксист «дядя Юра».

После признания некоторых, хоть и временных, как им кажется, проблем, у собеседников наблюдается реакция, направленная на оправдание. Она бывает преимущественно двух типов. Первый - восторженный речетатив, как у оставшейся без воды жительницы Феодосии Тамары Петровны: «Посмотрите вокруг - сады строят. И школы. Ремонтируют дороги, деревья в парках сажают. Всего этого раньше не было. Мы такого раньше не видели». И сложно не поверить российским пропагандистам – там, где строят на рубль, по телевизору показывают на миллион.

Есть и другой тип реакции – во всем виноваты местные чиновники, которые остались еще со времен Украины, и привыкли только воровать. «Скоро Путин всех этих поганой метлой выметет и поставит настоящих профессионалов, которые быстро наведут порядок», - убежден студент керченской мореходки Игорь. Модель «бояре плохие-царь хороший» уже давно не оригинальна, но в Крыму она все еще работает без сбоев. И никакие российские оппозиционеры тут широкой поддержки пока не находят по одной простой причине: «они против Путина».

Фото: Politeka

Святой Пу

Путина в Крыму мало кто уважает. Путина в Крыму много кто боготворит. Если человек с украинским флагом пройдет по центральной улице Симферополя , есть вероятность, что можно обойтись без приключений. А вот если там же исполнить громко песню харьковских фанатов (ту, которая про «ла-ла-ла»), то почти гарантированно «певцу» в глотку вцепится первая же проходящая мимо бабушка.

Нынешним президентом РФ на полуострове очень гордятся – считают его умелым управленцем, одобряют его жесткие решения, уверены в том, что все его действия тщательно продуманы и очень эффективны. «Надо в жизни быть как Путин – решительным и уверенным. Вот настоящий руководитель! Никому не позволяет диктовать условия. Прям гордость берет за нашего президента!» - с томным придыханием констатирует учительница симферопольской средней школы Ирина Андреевна. И доверительно сообщает, что его день рождения празднует как свой собственный.

А еще он патриот. И даже тот факт, что дочка в Лондоне живет, – не аргумент. «Ну так у многих дети за рубежом! Родители за детей не отвечают. Путин же не в Лондоне. Он тут и никуда не денется!» - возражает автослесарь Алексей. Любая попытка в разговоре связать имя Путина с коррупцией, клубком социальных проблем и другим негативом вызывают откровенно агрессивную реакцию - каждыйсчитает своим долгом заступиться за Путина.

Вероятней всего, этот эффект связан с тем испугом, который испытали потребители российской пропаганды накануне аннексии, когда из каждого утюга им обещали эшелоны кровожадных «правосеков», рвущихся на полуостров, чтобы «распинать» и убивать всех, кто говорит на русском языке. Путин всех от мифических фашистов уберег, принял в родную гавань и регулярно обещает больше в обиду никому не давать.

Фото: EPA/UPG

Такую страну потеряли

Вообще, все что связано с обсуждением Путина, здорово смахивает на культ личности. И многие собеседники прямо ставят в один ряд СССР, современную РФ и ее руководителя: «В политических пристрастиях - патриот СССР и России, уважаю Путина», - пишет блогер под ником «крымский брюзга».

«У нас медицина была бесплатная. Молодым специалистам не надо было работу искать, всем хватало! Заводы работали, бомжей не было и армия была такая, что все боялись», - ностальгирует посетитель в коридоре российского суда. «Такую страну проср..и», - добавляет он с горечью.

Работа пропаганды на выстраивание взаимосвязи между действительностью и «славным советским прошлым» не затейлива – многое просто скопировано до мелочей. Тут и показательные «стройки коммунизма», и преследования инакомыслящих, и школьники с автоматами на учениях «Зарница». «И правильно, что учат обращаться с автоматами. Вырастут настоящими мужчинами, смогут нас всех защищать», - улыбается Анжела, усаживая нагулявшегося малыша в коляску.

Объективности ради отметим, что критика советского прошлого в разговорах с крымчанами допустима, кроме периода второй мировой войны. Ставить под сомнение «великий подвиг дедов» - гарантированно получить от собеседника ярлык «фашисто-бандеровца», букет проклятий и оскорблений, а в иных случаях и угроз. Остальная часть советской истории воспринимается не настолько болезненно. Но что любопытно, в качестве аргументов на любую критику «совка» тут же срабатывает алгоритм «да вы посмотрите, как сейчас у хохлов». И если в разговоре регулярно проводить параллели между негативными явлениями в Советском Союзе и сейчас в Крыму, то неизменно собеседник будет переключаться на тему «хаоса и безвластия на Украине».

Там разберутся

Перекликается с темой советского прошлого и вопрос о преследованиях на территории полуострова. У Солженицына о ситуации в тридцатые годы прошлого века вспоминается про популярный на тот период времени стереотип «там разберутся». В Крыму сегодня эта фраза тоже актуальна, но немного уступает другой установке: «Раз пришли (чтобы арестовать – ред.), значит есть за что», - уверенно твердит посетитель в коридоре крымского суда. И нет у него страха, что прийти завтра могут и за ним.

Фото: facebook/Крымская солидарность

Более того, сегодняшние репрессии многие одобряют. Аргументы про использование фальсификаций, пыток, про отсутствие независимого суда не принимаются – раз есть уголовное дело, значит было и преступление. «Мало дали!», - пишут в комментариях пользователи социальных сетей под публикацией о приговоре Ялтинской группы «Хизб ут-Тахрир». «Оставшиеся (в Крыму сторонники «Хизб ут-Тахрир» - ред.) замаскировались и продолжили деятельность. В основном, занимались подготовкой к тотальной исламизации крымских татар», - сообщает блогер «крымский брюзга».

«ФСБ лучше знает. От него ничего не утаишь», - с гордостью за российских силовиков утверждает таксист «дядя Юра». Предложение применить ситуацию к себе – представить, что силовики ворвались и подбросили, к примеру, наркотики – вызывает у собеседников явное отторжение. Люди о плохом думать не хотят. И вообще думать не хотят. Гораздо проще уверенно повторять: «Там разберутся».

p.s. Утверждения не претендует на социологическую точность и академическую структурированность представлений. И не отражают всей полноты картины, поскольку на полуострове представленные идеологические модели отнюдь не едины для всего населения. В Крыму еще живут крымские татары и люди с проукраинскими взглядами. Тоже со своими мифами и стереотипами.