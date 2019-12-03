С начала суток на Донбассе дважды нарушили режим тишины

С начала суток 3 декабря в зоне боевых действий на Донбассе оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь с украинской стороны нет, сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

Огонь велся рядом с Новолуганским - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; и неподалеку Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и др.

"Наконец-то, на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК через СММ ОБСЕ, российские оккупационные войска предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в Марьинке. Напомним, что в этом городе на Донетчине с 25 ноября обесточенными остаются около 60 частных домов на улицах Тельмана и Жовтневой. Вышедшие из строя линии электропередач находятся в секторах отведения огня вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе.

Украинская сторона надеется, что ремонтные бригады смогу начать возобновление поставок электричества 4 декабря.

На участках разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Богдановке ситуация стабильная, завершается разминирование некоторых из них.

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что выборы в оккупированных районах Донбасса могут состояться только при условии полного вывода сил и разоружения всех незаконных вооруженных формирований.