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С начала суток на Донбассе дважды нарушили режим тишины

Потерь с украинской стороны нет. 

С начала суток на Донбассе дважды нарушили режим тишины
Фото: Макс Левин

С начала суток 3 декабря в зоне боевых действий на Донбассе оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня. Потерь с украинской стороны нет, сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook

Огонь велся рядом с Новолуганским - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; и неподалеку Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и др. 

"Наконец-то, на неоднократные запросы украинской стороны СЦКК через СММ ОБСЕ, российские оккупационные войска предоставили гарантии соблюдения режима прекращения огня в Марьинке. Напомним, что в этом городе на Донетчине с 25 ноября обесточенными остаются около 60 частных домов на улицах Тельмана и Жовтневой. Вышедшие из строя линии электропередач находятся в секторах отведения огня вооруженных формирований Российской Федерации", - сообщили в штабе. 

Украинская сторона надеется, что ремонтные бригады смогу начать возобновление поставок электричества 4 декабря. 

На участках разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Богдановке ситуация стабильная, завершается разминирование некоторых из них. 

Напомним, что Владимир Зеленский заявил, что выборы в оккупированных районах Донбасса могут состояться только при условии полного вывода сил и разоружения всех незаконных вооруженных формирований.

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