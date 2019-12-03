В Воронежской области перевернулася автобус с украинцами, пострадали 14 человек

Состояние одного из них оценили как тяжелое.

В России в Воронежской области перевернулся рейсовый украинский автобус, пострадали по меньшей мере 14 человек. По предварительной информации, причиной ДТП стала сильная метель, пишут российские СМИ со ссылкой на Единую диспетчерскую службу Богучарского муниципального района.

Автобус ехал из Запорожья в Воронеж. Авария произошла на 760-км трассы "Дон", машина перевернулась на встречную полосу.

В транспорте находились 28 человек, погибших нет, но состояние одного травмированного оценивается как тяжелое.

По предварительным данным, все пассажиры являются украинцами. Они госпитализированы в больницу Богучарского района.

Напомним, в октябре в Чехии разбился автобус с украинцами, пострадали 10 человек. Автомобиль слетел с дорог и перевернулся.