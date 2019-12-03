В Одессе 500 тыс. человек остались без водоснабжения из-за аварии на "Одессаоблэнерго"

В Одессе около 500 тыс. человек остались без водоснабжения из-за аварии на кабельных каналах энергопоставляющей компании "Одессаоблэнерго". Это этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканал".

"В связи с аварийной ситуацией на кабельных каналах "Облэнерго" обесточены все вводы на насосную станцию "Главная" и здание водоканала. Поэтому отсутствует вода в Приморском и Малиновском районах города, связь с колл-центром из-за отсутствия электричества временно невозможна. Ожидаем от энергетиков более подробную информацию о сроках восстановления", - сказано в сообщении.

Также в Одессе приостанавливали работы троллейбусы и трамваи.

Ресурс «Думская» сообщает, что энергоснабжение «Водоканала» восстановлено. Насосную станцию «Главная» уже запустили, однако вода в домах жителей Приморского и Малиновского районов появится лишь через несколько часов. Водоснабжение будет восстанавливаться по мере заполнения системы, сообщили в «Инфоксводоканале».

Напомним, 27 ноября сообщалось, что в Днепропетровской области в поселках Гвардейское и Черкасское около девяти тысяч жителей остались без воды и отопления. Чиновники обещали заменить проблемную трубу, из-за которой нет воды только весной. На ее замену потратят около 50 млн гривен.