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На Донбассе с начала суток не зафиксировано ни одного обстрела

В Марьинке из-за непогоды обесточено около 60 частных домов.

На Донбассе с начала суток не зафиксировано ни одного обстрела
Фото: Макс Левін

С начала текущих суток на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела. Об этом сообщает штаб ООС.

В сводке отмечается, что в Марьинке в Донецкой области из-за непогоды остаются обесточенными около 60 частных домов на улицах Тельмана и Октябрьской. "Украинские ремонтные бригады готовы, но не могут начать восстановление электроснабжения, ведь гарантий соблюдения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных войск до сих пор нет", - сказано в сообщении.

На участке разведения сил в Станице Луганской оперативно-пиротехнический расчет ГосЧС обследовал грунтовые дороги, ведущие к железнодорожным путям на наличие возможных взрывоопасных предметов.

На участке разведения №2 в районе Золотого– без изменений.

На участке разведения №3 в районе силами и средствами ГосЧС было разобрано три вспомогательных сооружения, а при обследовании территории изъято 30 взрывоопасных предметов. Всего с начала разведения сил и средств на участке обследовано 29,94 га территории, собрано 418 взрывоопасных предметов и установлено 118 указателей зон опасности.

Напомним, общее количество гражданского населения, пострадавшего от взрывоопасных предметов с начала боевых действий на Донбассе, составляет более тысячи человек. От мин погибло 300 гражданских, из которых 27 детей.

По предварительной оценке, площадь районов, загрязненных минами и взрывоопасными предметами составляет около 7 тыс. кв. км подконтрольных территорий и ориентировочно 9 тыс. кв. км оккупированных территорий.

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