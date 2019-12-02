За сутки на Донбассе произошло 7 обстрелов

В зоне боевых действий на Донбассе за 1 декабря противник 7 раз нарушал режим прекращения огня, используя при этом запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Так, обстрелы осуществлялись из минометов калибра 82 мм, а также гранатометов разных систем и другого стрелкового оружия, сообщили на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

В районе ОТГ "Север" российские оккупационные войска совершили 2 обстрела: возле Новолуганского - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; возле Зайцевого - из гранатометов разных систем и стрелкового оружия", - уточнили в штабе.

Еще 5 обстрелов произошли в районе ОТГ "Восток": неподалеку Лебединского - из РПГ и крупнокалиберных пулеметов; в районе Новогригоровки - из минометов калбира 82 мм; возле Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Павлополя - из СПГ и стрелкового оружия; неподалеку Широкиного - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что во время выполнения боевого задания погибли два украинских военных.

Напомним, они подорвались на неизвестных взрывных устройствах. В результате взрывов военные получили несовместимые с жизнью ранения и скончались на месте подрыва.