Штаб ООС назвал число потерь оккупационных войск в Донбассе в ноябре

Штаб операции Объединенных сил назвал число потерь боевиков на Донбассе в ноябре.

"По информации разведки Объединенных сил, в ноябре 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 - составляют санитарные потери врага", - говорится в сообщении на странице ООС в фейсбуке.

В штабе подчеркивают, что в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Напомним, 29 ноября на Донбассе погиб 26-летний военнослужащий из села Кринички Гощанского района Ровенской области Алексей Капустян.

30 ноября и с начала суток 1 декабря потерь среди украинских военнослужащих не было.