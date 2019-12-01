Война иллюзий
Война иллюзий
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
В Киеве обстреляли автомобиль, убит ребенок (обновлено)
Лондонского террориста обезвредили с помощью бивня нарвала
Лондонского террориста обезвредили с помощью бивня нарвала
Россия и Беларусь создадут единые парламент и правительство
Россия и Беларусь создадут единые парламент и правительство
Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали (обновлено)
Грабителей киевского отделения "Ощадбанка" задержали (обновлено)
Шевченко дал комментарий после жеребьевки Евро-2020
Шевченко дал комментарий после жеребьевки Евро-2020
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)
Состоялась жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала соперников по группе (обновлено)
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
В Донецкой области перевернулся автобус с 50 пассажирами
Зеленский анонсировал снижение тарифов на ЖКХ в декабре
Зеленский анонсировал снижение тарифов на ЖКХ в декабре
ГлавнаяОбществоВойна

Штаб ООС назвал число потерь оккупационных войск в Донбассе в ноябре

Российский агрессор продолжает терять личный состав.

Штаб ООС назвал число потерь оккупационных войск в Донбассе в ноябре
Фото: EPA/UPG

Штаб операции Объединенных сил назвал число потерь боевиков на Донбассе в ноябре.

"По информации разведки Объединенных сил, в ноябре 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 107 человек. 41 оккупант был ликвидирован, а еще 66 - составляют санитарные потери врага", - говорится в сообщении на странице ООС в фейсбуке.

В штабе подчеркивают, что в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп украинские военнослужащие дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Напомним, 29 ноября на Донбассе погиб 26-летний военнослужащий из села Кринички Гощанского района Ровенской области Алексей Капустян.

30 ноября и с начала суток 1 декабря потерь среди украинских военнослужащих не было.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также