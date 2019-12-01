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С начала дня на Донбассе боевики дважды нарушили "тишину"

Украинские военнослужащие не пострадали.

С начала дня на Донбассе боевики дважды нарушили "тишину"
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Уукраинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли укрепления Объединенных сил у Новогригорьевки из минометов калибра 82 мм.

В штабе ООС подчеркивают, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня.

Напомним, в субботу, 30 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.

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