С начала дня на Донбассе боевики дважды нарушили "тишину"

С начала дня в зоне боевых действий на Донбассе незаконные вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Уукраинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли укрепления Объединенных сил у Новогригорьевки из минометов калибра 82 мм.

В штабе ООС подчеркивают, что подразделения Объединенных сил соблюдают условия прекращения огня.

Напомним, в субботу, 30 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских военных не было.