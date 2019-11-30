Украина примет участие в саммите стран-членов НАТО

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко примет участие в конференции NATO Engages. Конференция состоится в рамках саммита стран-членов НАТО в Лондоне 3 декабря, сообщается на официальном сайте саммита.

Глава МИД Украины заявлен в списке спикера панели "От Балтийского до Черного моря: Безопасность на передовой НАТО" вместе с главой внешнеполитического ведомства Грузии Давидом Залкалиани, министром обороны Литвы Раймундасом Кароблисом и министром обороны Эстонии Юри Луиком.

"Европравда" пишет, что ранее в МИД озвучивали намерение не участвовать в конференции. В министерстве изменили решение после критики такого решения.

Напомним, в начале ноября генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг выразил убеждение, что Украина будет членом НАТО. Однако стране "нужно сконцентрироваться на реформах".