Олег Петренко: "В мене немає довіри до людей, які зараз політично відповідають за галузь охорони здоров'я"
Олег Петренко: "В мене немає довіри до людей, які зараз політично відповідають за галузь охорони здоров'я"
"Газпром" назвал дату и время перекрытия вентиля
"Газпром" назвал дату и время перекрытия вентиля
Насосная станция в Херсонской области незаконно добывала ресурсы для оккупантов в Крыму
Насосная станция в Херсонской области незаконно добывала ресурсы для оккупантов в Крыму
Роман Труба: "Я не здамся!"
Роман Труба: "Я не здамся!"
Труба прокомментировал дело о поездке Порошенко на Мальдивы
Труба прокомментировал дело о поездке Порошенко на Мальдивы
Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу (обновлено)
Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу (обновлено)
На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения
На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения
ГБР пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий
ГБР пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий
​Боевики "ДНР" накануне нормандской встречи заявили о претензиях на всю Донецкую область
​Боевики "ДНР" накануне нормандской встречи заявили о претензиях на всю Донецкую область
ГлавнаяПолитика

Рада рассмотрит правку по делам Майдана в первую очередь, - Зеленский

Парламент соберется на заседание 3 декабря. 

Рада рассмотрит правку по делам Майдана в первую очередь, - Зеленский
Фото: president.gov.ua

Рассмотрение правок к законодательству по делам Майдана будет первоочередным для Верховной Рады, которая соберется на заседание 3 декабря. Об этом в ходе мероприятий по случаю Дня работника прокуратуры сообщил президент Владимир Зеленский, передает его пресс-служба в Telegram-канале

Он отметил, что "никто не позволит сливать дела Майдана".

"Несмотря на то, что с 20 ноября прокуратура лишена функции следствия, вы должны продолжить на должном уровне процессуальное руководство в уголовных производствах других органов. В первую очередь, это касается преступлений, произошедших на Майдане Независимости в 2013-2014 годах", - сказал глава государства.

Упомянутые изменения касаются правок в закон о Государственном бюро расследований относительно продолжения расследования преступлений против участников Революции Достоинства.

Напомним, 20 ноября 2019 органы прокуратуры окончательно потеряли следственные функции, и дела Майдана должны перейти частично к Государственному бюро расследований, а частично - к Национальному антикоррупционному бюро.

Однако следствие по делам Майдана может приостановиться на неопределенное время, потому что Рада не успела проголосовать необходимые поправки в закон о ГБР и вернуться к этому вопросу сможет только 3 декабря. 

Сергей Горбатюк, который возглавлял созданное специально для расследований дел по Майдану Управление спецрасследований ГПУ, был уволен новым генпрокурором Русланом Рябошапкой. О том, в каком состоянии ныне находятся дела по Евромайдану, можно прочитать в интервью "Аттестация остановила не только расследование дел Майдана, а и всю работу Генеральной прокуратуры" с Сергеем Горбатюком. 

21 ноября адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская объявила голодовку до того момента, пока не будет проголосована поправка, которая позволит следователям по делам Майдана перейти в ГБР и возобновить расследование.

Голодовку поддержали еще как минимум семь человек, среди которых - активист и волонтер Алексей Цимбалюк, адвокат и коллега Закревской Марина Лиличенко, потерпевшая по делу Майдана Любомира Кеплер, координатор волонтерской программы партии "Голос" Николай Выговский, ветеран АТО и поэт Николай Музыка, а также Михаил Шекета и Николай Королович из Мукачево, которые поддерживают связь с Закревской ежедневно.

27 ноября Генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что следствие по делам Майдана не остановлено, Генеральная прокуратура Украины заканчивает инвентаризацию уголовных производств и передает их в другие органы досудебных расследований. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также