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В "Европейской солидарности" напомнили, чем для Украины оборачиваются скидки на российский газ

Ситуацию с газом там сравнили с плохим супермаркетом.

В "Европейской солидарности" напомнили, чем для Украины оборачиваются скидки на российский газ
Фото: eu-ua.org

«Европейская Солидарность» предостерегает правительство от проведения прямых двусторонних переговоров Украины с Россией по покупке российского газа. По мнению председателя комитета по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванны Климпуш-Цинцадзе, за газовые скидки Украина каждый раз платит самую дорогую цену - своей территорией и жизнями тысяч погибших граждан.

«За время после восстановления Украиной независимости каждый школьник должен понять, насколько опасны любые скидки на газ от РФ. Это как ситуация в плохом супермаркете, где ты, подходя к кассе, уже понимаешь, что это была никакая не скидка, потому что этот товар стоит намного дороже, и ты его не можешь вернуть на полку», - подчеркнула председатель комитета.

«Дороговизна этого газа нами уже должна быть четко осознана. Дороговизна тех скидок, которые мы имели в 1997 году и затем в 2010-м году, вылилась в потери украинских территорий - украинского Крыма, потерю и оккупацию украинского Донбасса, в тысячи погибших», - сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Это то, что сегодня должно стоять на пути к любым инициативам по восстановлению прямых поставок российского газа в Украину», - подчеркнула она.

Председатель комитета добавила: «Даже если нам Российская Федерация будет бесплатно поставлять газ, цена, которая заплачена за то, что мы были под атакой этой русского оружия в виде газа, уже просто неприемлема».

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