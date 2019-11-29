Грымчаку предложили пост министра в "ДНР", - НАБУ

Защита уверяет, что это невозможно, поскольку Грымчак в санкционных списках РФ.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, которого подозревают в злоупортеблении влиянием, получил предложение занять пост министра в "ДНР".

Об этом указано в материалах суда, передает "РБК-Украина".

Указано, что 21 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела жалобу на продление ареста Грымчака до 11 января 2020 года. Для выхода из СИЗО подозреваемому необходимо внести почти 6 млн гривен залога.

В материалах ходатайства отмечается, что дело с 25 октября расследует НАБУ вместо Черниговского управления СБУ. Детективы бюро настаивают на содержании под стражей Грымчака в связи с риском его побега и игнорирования повесток на допросы.

"В ходатайстве детектива указанный риск также обосновывается среди прочего, возможностью (Грымчака) выбыть на территорию РФ или временно оккупированную территорию Украины, поскольку со слов последнего, тот получил предложение должности министра в ней", - указано в материалах.

Защита называет эти опасения необоснованными, так как Грымчак находится в санкционных списках РФ, а значит въезд его в Россию или в подконтрольную ей "ДНР" невозможен.

Напомним, ванее Грымчаку вменяли ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), санкция которой - лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Юрий Грымчак и его товарищ Игорь Овдиенко были задержаны вечером 14 августа.

13 ноября Высший антикоррупционный суд продлил арест Грымчака на два месяца.