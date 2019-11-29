Назначен новый прокурор Ивано-Франковской области

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Юрия Фреишина прокурором Ивано-Франковской области. В четверг, 28 ноября, его представили коллективу прокуратуры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Фреишин родился в 1981 году в Калуше Ивано-Франковской области. В органах прокуратуры работает с 2003 года.

До назначения на должность прокурора Ивано-Франковской области работал начальником отдела процессуального руководства при производстве предварительного расследования территориальными органами полиции и поддержания государственного обвинения управления надзора в уголовном производстве.

Напомним, что предыдущий глава прокуратуры Ивано-Франковской области Александр Стратюк был уволен в начале сентября 2019 года.