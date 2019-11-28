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Завод семьи экс-министра времен Януковича производит насосы для оборонных предприятий России, - "Схемы"

Активы Лебедева после побега не попали под санкции.

Завод семьи экс-министра времен Януковича производит насосы для оборонных предприятий России, - "Схемы"
Фото: www.visti.ks.ua

Украинское предприятие "Свесский насосный завод", которое принадлежит семье разыскиваемого экс-министра обороны времен Януковича Павла Лебедева, производит оборудование, которое экспортируется в Россию для оснащения российских оборонных предприятий.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы: коррупция в деталях".

Журналисты установили, что до недавнего времени "Свесский насосный завод" входил в "Интер Кар Групп", которую связывали с Лебедевым и бизнесменом Леонидом Юрушевым. Теперь же он относится к "Аурум Групп", основателем которой является дочь Алена Лебедева, которая до недавнего времени носила фамилию Шутова. Она значится и членом наблюдательного совета предприятия.

Начиная с 2015 года, завод экспортировал своим официальным дилерам в России насосов различных видов на сумму почти 200 млрд рублей. Согласно сайту данных государственных закупок России, в 2015-2018 годах компания ОСВ поставляла это оборудование на федеральные пороховые заводы.

"Так, например, в 2015 году оборудование от Свесского завода получило Федеральное казенное предприятие «Казанский государственный пороховой завод». В 2016-м туда же отправили центробежные насосы. В 2017-м агрегаты высокого давления получило Федеральное казенное предприятие «Тамбовский пороховой завод». А в 2018 году поршневые насосы отправили на «Пермский пороховой завод». Пермский завод поставляет оборонному комплексу России заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», комплексам противовоздушной обороны, двигателям подвесных ракет класса «воздух-воздух» ближнего и среднего боя. Тамбовский завод является основным поставщиком бронебойных подкалиберных снарядов для танковой артиллерии. Казанский завод производит гильзы с о сгорающим корпусом и метательные заряды", - говорится в программе.

В октябре 2015 экс-министр обороны Лебедева признали пропавшим и объявили во всеукраинский розыск. По состоянию на данный момент, прокуратура подозревает его в содействии сотрудникам правоохранительных органов в превышении власти в отношении участников акций протеста в феврале 2014 года.

Расследование Лебедева приостановлено в связи с его розыском, хотя места своего пребывания Павел Лебедев особо и не скрывает. Начиная с 2015-го он периодически появлялся на фотографиях с оккупированного Севастополя.

Активы Лебедева после побега не попали под санкции. В СНБО журналистам объяснили это тем, что подобных предложений там не получали.

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