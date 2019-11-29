Хорватия заверила Украину в решительной поддержке, - вице-премьер Кулеба

В первом полугодии 2020 Хорватия впервые в истории будет возглавлять Совет ЕС.

Украина будет важным пунктом повестки дня в ходе председательства Хорватии в Совете ЕС.

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба сообщил по результатам визита в Хорватию.

"Сегодня мы достигли согласия о том, что Украина будет важным пунктом повестки дня хорватского председательства в Совете ЕС. Правительство вместе с парламентом будут работать, чтобы европейская интеграция Украины и в дальнейшем последовательно набирала обороты, в частности, во время председательства Хорватии в Совете ЕС", - отметил Дмитрий Кулеба.

Пресс-служба Кабмина сообщает, что в ходе визита Дмитрий Кулеба провел встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем, министром иностранных и европейских дел Горданом Грличем-Радманом и председателем парламентского комитета Хорватского Сабора по европейским делам Домагоем Иваном Милошевичем.

"Хорватия подтвердила настроенность и в дальнейшем решительно поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, в частности, продолжая санкции ЕС против России. До конца текущего года Хорватия профинансирует лечение еще одной группы украинских военнослужащих. Правительство Хорватии вскоре назначит сопредседателя Совместной межправительственной украинщ-хорватской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству для активизации торговли и инвестиций между двумя странами", - говорится в сообщении.

Кроме того, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович принял приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украину во время председательства Хорватии в Совете ЕС. Глава правительства Хорватии также подтвердил неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета, евроинтеграционных стремлений Украины и комплекса внутренних реформ, происходящих в нашем государстве.

Отметим, что в первом полугодии 2020 Хорватия впервые в своей истории будет возглавлять Совет ЕС.