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Зеленский уволил Кривоноса с двух должностей

Указ вступил в силу 29 ноября.

Зеленский уволил Кривоноса с двух должностей
Сергей Кривонос
Фото: пресс-служба президента

Президент Владимир Зеленский своим указом вывел заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса из персонального состава межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, освободив его от исполнения обязанностей председателя.

Соответствующий указ №869/2019 от 29 ноября обнародован на сайте главы государства.

Кроме того,тем же указом Зеленский освободил Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Указ вступает в силу со дня публикации.

Кривонос был назначен главой комиссии указом президента Поьрошенко от 9 апреля. 12 марта Порошенко официально представил Кривоноса как заместителя секретаря СНБО. Новоназначеннный замсекретаря СНБО пообещал наказать "крыс, ворующих у армии".

Сергей Кривонос был кандидатом в президенты, но снял свою кандидатуру в пользу Порошенко.

Совет национальной безопасности и обороны 2 ноября решил распустить Межведомственную комиссию по вопросам оборонно-промышленного комплекса, которую с момента создания в 2015 году возглавляли два человека - Олег Гладковский и Юрий Бровченко. Оба сейчас являются фигурантами громких уголовных дел.

В двухнедельный срок Кабмин был должен решить вопрос о создании новой комиссии.

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