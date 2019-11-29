Кремль: в рамках "нормандского" саммита могут обсуждаться газовые вопросы

"Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в рамках саммита "нормандской четверки" в Париже 9 декабря могут обсуждаться газовые вопросы.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться, чтобы затронуть там и газовую тематику", - сказал Песков в пятницу журналистам.

На 29 ноября были запланированы очередные консультации по газоснабжению в формате Украиан - ЕС - Россия, но их перенесли на следующую неделю.

Напомним, что Украина и Россия ведут переговоры о транзите газа в трехстороннем формате - при участии Европейской комиссии. Ее представители не входят в "нормандский формат".

28 ноября в Вене состоялась двусторонняя встреча министра энергетики Украины Алексея Оржеля и министра энергетики России Александра Новака. Кабмин Украины заявил, что она состоялась в рамках процессов по трехсторонним переговорам.