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​Глава ОБСЕ приехал в Станицу Луганскую

Лайчак возлагает большие надежды на нормандскую встречу.

​Глава ОБСЕ приехал в Станицу Луганскую
Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак
Фото: un.org

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак, который в 2019 году возглавляет ОБСЕ, в пятницу приехал в Станицу Луганскую.

Вместе с главой Луганской областной государственной администрации Сергеем Гайдаем он осмотрел восстановленный мост на КПВВ "Станица Луганская" и дал короткий комментарий журналистам.

"У меня есть ожидания от встречи лидеров нормандской четверки, и я бы действительно хотел видеть план конкретных шагов, чтобы ту положительную динамику, которая у нас есть, ее сохранить и идти дальше. Потому что альтернативы выполнению Минских договоренностей нет. И если мы действительно хотим мира, тогда надо это выполнять", - сказал Лайчак.

Он также выразил поддержку территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Напомним, в июне Станицу Луганскую посетил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Он был поражен очередями на КПВВ.

В начале ноября приезжала делегация Финляндии во главе с министром иностранных дел Пекка Хаависто.

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