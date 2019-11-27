Глава ОБСЕ посетит Станицу Луганскую

Лайчак 28-29 ноября будет находиться в Украине с рабочим визитом.

28-29 ноября в Украине с рабочим визитом будет находиться действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак.

Программа визита среди прочего предусматривает совместную поездку министров иностранных дел Украины и Словацкой Республики в с. Станица Луганская, сообщает пресс-служба украинского МИД.

Целью визита главы внешнеполитического ведомства является подведение итогов председательства Словацкой Республики в ОБСЕ в течение 2019 года, а также согласование позиций, важных для сохранения ключевого внимания ОБСЕ как региональной организации к вызовам, вызванным продолжающейся российской агрессией против Украины.

"Состоится обмен мнениями по подготовке к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированного на 5-6 декабря в Братиславе. Стороны намерены обсудить также ключевые вопросы повестки дня украинского-словацких отношений", - говорится в сообщении.

Напомним, в июне Станицу Луганскую посетил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Он был впечатлен очередями на КПВВ.