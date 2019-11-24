«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Состоялась жеребьевка утешительного раунда плей-офф Евро-2020
Состоялась жеребьевка утешительного раунда плей-офф Евро-2020
Коломойский: Приватбанк вернут мне в ближайшее время
Коломойский: Приватбанк вернут мне в ближайшее время
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич
Законопроектом будут определены три коренных народа Украины, - Кориневич
Абхазия раздора: церковный конфликт между двумя патриархатами вышел на новый уровень
Абхазия раздора: церковный конфликт между двумя патриархатами вышел на новый уровень
НВ: миссия МВФ покинула Украину без результатов
НВ: миссия МВФ покинула Украину без результатов
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Под Черниговом водитель сбил насмерть девятиклассницу и скрылся
Под Черниговом водитель сбил насмерть девятиклассницу и скрылся
ГлавнаяОбществоЖизнь

Офис президента показал строительство моста в Станице Луганской за 30 секунд

Мост строили два месяца.

Офис президента снял таймлапс строительства моста в Станице Луганской. Видеоролик опубликован на странице ОП в Фейсбук.

Строительство моста, которое длилось около двух месяцев, показали за 30 секунд. 

В ролике также показано, как Зеленский общается с местными жителями и открывает новый мост с чиновниками и военными.

Напомним, строительство нового моста в Станице Луганской закончили 20 ноября. Строительство фактически продлилось меньше двух месяцев - с 2 сентября по 20 ноября. Стоимость моста составила 38 млн гривен, деньги взяли из Дорожного фонда. Его ширина - 2,5 метра, чего достаточно для проезда "скорой помощи", но не тяжелой военной техники.

Мост через реку Северский Донец у Станицы Луганской - единственный работающий пункт пропуска в Луганской области, который ведет на оккупированную Россией территорию. Движение транспорта по мосту, который боевики подорвали в начале 2015 года, было невозможно. Пеший переход до недавнего времени был организован по временным деревянным лестницам и настилам.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также