Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Андрей Загороднюк: "Если мы имеем самоуважение, то должны требовать возврата и Донбасса, и Крыма"
Жертва нардепа Иванисова подтвердила факт изнасилования
Жертва нардепа Иванисова подтвердила факт изнасилования
Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020
Лидер сборной Бельгии назвал "позором" жеребьевку Евро-2020
Возле Одессы из-за шторма село на мель судно, экипаж эвакуировали (обновлено)
Возле Одессы из-за шторма село на мель судно, экипаж эвакуировали (обновлено)
В Киевской области поезд "Интерсити" сбил человека
В Киевской области поезд "Интерсити" сбил человека
Зеленский прибыл в Очаков и осмотрел возвращенные Россией корабли
Зеленский прибыл в Очаков и осмотрел возвращенные Россией корабли
Садовому вручили подозрение (обновлено)
Садовому вручили подозрение (обновлено)
Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат
Харьковские подрывники обчистили очередной банкомат
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
Экс-нардеп Луценко: во время похищения Вербицкого координатор титушек созванивался с будущим "слугой народа"
ГлавнаяПолитика

"Европейская солидарность" требует создать ВСК по давлению ОП на правоохранителей

Скандал с Трубой, говорят в партии, затронул все правоохранительные органы, и расследовать его некому.

"Европейская солидарность" требует создать ВСК по давлению ОП на правоохранителей
Фото: eurosolidarity.org

«Европейская Солидарность» требует создания в Верховной Раде Украины Временной следственной комиссии по расследованию фактов незаконного вмешательства Офиса Президента в работу правоохранительных органов. Об этом говорится в заявлении партии.

"Кричащие и шокирующие факты систематического незаконного вмешательства Офиса Президента в работу правоохранительных органов требуют объективного расследования. Однако скандал в связи с обнародованием разговоров директора ГБР Романа Трубы затрагивает почти все правоохранительные органы и расследовать его некому. Поэтому единственный выход - создать в Верховной Раде временную следственную комиссию с широким представительством оппозиционных фракций", - считают в "ЕС".

Партия на период работы такой комиссии требует отстранения от должностей фигурантов разговоров.

"Это - руководитель Офиса Президента и адвокат Коломойского Андрей Богдан; "полностью свой" генеральный прокурор Руслан Рябошапка, директор ГБР и адъютант Андрея Портнова Роман Труба; заместитель руководителя Офиса Президента адвокат Ефремова Андрей Смирнов, руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко, и т.д.", - говорится в заявлении.

Также в "Европейской солидарности" ждут реакции Владимира Зеленского на обнародованные записи, "тем более, что участники разговоров ссылаются на факт совещания в ОПГ с участием главы государства, где одной из тем была организация политических репрессий против Петра Порошенко".

"Мы со всей серьезностью отнеслись к обнародованию разговоров господина Трубы на том основании, что 21 сентября он сам публично сообщил об обнаружении в его кабинете оборудования для прослушивания. А 20 ноября во время пресс-конференции Труба фактически опроверг факт разговоров, избежав внятного ответа на вопросы журналистов. Наконец, содержание разговоров идеально накладывается на календарь реальных событий, - и очевидно, что эти совпадения не случайны. Из записей разговоров прямо следует, что график допросов Петра Порошенко составляют в Офисе Президента", - резюмировали в "ЕС".

Очевидными представляются следующие правонарушения со стороны фигурантов разговоров, как превышение служебных полномочий, злоупотребление властью, незаконное влияние на следствие, и тому подобное.

Требуем немедленного проведения всех необходимых экспертиз с целью прежде всего идентификации голосов. В случае саботажа этой инициативы со стороны власти, оставляем за собой право обратиться в соответствующие международные структуры.

Мы считаем, что власть и фигуранты разговоров больше, чем кто-либо другой заинтересованы в скорейшем создании комиссии и объективном расследовании этого кассетного скандала.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также