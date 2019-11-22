"Европейская солидарность" требует создать ВСК по давлению ОП на правоохранителей

Скандал с Трубой, говорят в партии, затронул все правоохранительные органы, и расследовать его некому.

«Европейская Солидарность» требует создания в Верховной Раде Украины Временной следственной комиссии по расследованию фактов незаконного вмешательства Офиса Президента в работу правоохранительных органов. Об этом говорится в заявлении партии.

"Кричащие и шокирующие факты систематического незаконного вмешательства Офиса Президента в работу правоохранительных органов требуют объективного расследования. Однако скандал в связи с обнародованием разговоров директора ГБР Романа Трубы затрагивает почти все правоохранительные органы и расследовать его некому. Поэтому единственный выход - создать в Верховной Раде временную следственную комиссию с широким представительством оппозиционных фракций", - считают в "ЕС".

Партия на период работы такой комиссии требует отстранения от должностей фигурантов разговоров.

"Это - руководитель Офиса Президента и адвокат Коломойского Андрей Богдан; "полностью свой" генеральный прокурор Руслан Рябошапка, директор ГБР и адъютант Андрея Портнова Роман Труба; заместитель руководителя Офиса Президента адвокат Ефремова Андрей Смирнов, руководитель патронатной службы ГБР Александр Удовиченко, и т.д.", - говорится в заявлении.

Также в "Европейской солидарности" ждут реакции Владимира Зеленского на обнародованные записи, "тем более, что участники разговоров ссылаются на факт совещания в ОПГ с участием главы государства, где одной из тем была организация политических репрессий против Петра Порошенко".

"Мы со всей серьезностью отнеслись к обнародованию разговоров господина Трубы на том основании, что 21 сентября он сам публично сообщил об обнаружении в его кабинете оборудования для прослушивания. А 20 ноября во время пресс-конференции Труба фактически опроверг факт разговоров, избежав внятного ответа на вопросы журналистов. Наконец, содержание разговоров идеально накладывается на календарь реальных событий, - и очевидно, что эти совпадения не случайны. Из записей разговоров прямо следует, что график допросов Петра Порошенко составляют в Офисе Президента", - резюмировали в "ЕС".

Очевидными представляются следующие правонарушения со стороны фигурантов разговоров, как превышение служебных полномочий, злоупотребление властью, незаконное влияние на следствие, и тому подобное.

Требуем немедленного проведения всех необходимых экспертиз с целью прежде всего идентификации голосов. В случае саботажа этой инициативы со стороны власти, оставляем за собой право обратиться в соответствующие международные структуры.

Мы считаем, что власть и фигуранты разговоров больше, чем кто-либо другой заинтересованы в скорейшем создании комиссии и объективном расследовании этого кассетного скандала.