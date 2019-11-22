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Труба опроверг получение указаний по ведению расследований

Директор ГБР сказал, что обнародование прослушки было ожидаемо.

Труба опроверг получение указаний по ведению расследований
Фото: Макс Требухов

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба отрицает информацию о получении указаний по направлению расследований.

Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

Директор ГБР сообщил, что присутствует на рабочих совещаниях Офиса Президента вместе с руководителями других правоохранительных органов, но никаких указаний не получает.

"Ни на совещаниях, ни в телефонных звонках я никогда не получал никаких указаний по направлению расследований или акцентов на каком-либо уголовном производстве", - сказал он.

Также директор бюро в эфире ток-шоу сказал, что обнародование записей было ожидаемо.

Ранее в сеть слили записи прослушки из кабинета директора ГБР Трубы. Из записей следует, что дела против Петра Порошенко якобы контролируются лично главой Офиса президента Андреем Богданом.

Директор ГБР назвал аудиозаписи его прослушки фейками и заявил, что в отставку идти не собирается.

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Источник: "Українські новини"
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