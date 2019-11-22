Корниенко: у Богдана нет контроля над фракцией "Слуги народа"

Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко утверждает, что глава Офиса президента Андрей Богдан не имеет отдельной вертикали управления депутатами фракции.

Об этом он сказал в интервью НВ, комментируя заявления исключенного из фракции Антона Полякова.

"Отдельной вертикали управления депутатами у него нет. У нас действует собственная вертикаль и горизонталь. Дай Бог, чтобы она еще качественно работала. Андрей принимал участие в заседаниях фракции неоднократно, но не в каждом из них. Меньше, чем в половине. Все случаи, когда он был на фракции, — это когда на заседание приходил президент. У Андрея Иосифовича всегда активная позиция по жизни и в этих делах так он себя проявлял: отвечал на вопросы и задавал встречные депутатам. Это тоже нормальный процесс", - отметил Корниенко.

Он добавил, что из-за "турборежима" могло сложиться впечатление, что структура власти остается такой же, как при Петре Порошенко, когда АП спускала свои решения в Раду и Кабмин.

"Но сейчас уже не так. Почему было похоже? Потому что все шло от ОП. Летом заместителями руководителя ОП были нынешний глава правительства Алексей Гончарук и генпрокурор Руслан Рябошапка. Теперь они разошлись по отдельным структурам. И сейчас Офис не дает задач", - добавил Корниенко.

Напомним, Поляков утверждает, что Андрей Богдан вызывал "на ковер" нардепов от "Слуги народа", которые не голосовали за законопроекты.