Бахматюка объявили в розыск

Фото: Макс Левин Олег Бахматюк

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшего владельца VAB банка и "Финансовой инициативы" Олега Бахматюка. Он подозревается в завладении 1,2 млрд гривен стабилизационного кредита Национального банка.

Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел.

Статья обвинения Бахматюка - ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса.

Напомним, что в октябре 2014 года VAB Банк, у которого возникли проблемы с ликвидностью, обратился к НБУ с ходатайством предоставить ему стабилизационный кредит под залог недвижимого имущества. По версии следствия, VAB Банк не подал все необходимые для этого документы (например, программу финансового оздоровления банк), но правление Нацбанка выдало ему 1,2 млрд гривен.

Стоимость недвижимости, переданной в залог, была завышена почти в 25 раз. Экспертиза, проведенная во время досудебного расследования установила, что реальная стоимость заложенной недвижимости составляет 72,62 млн гривен, а не 1,8 млрд гривен, как заявил VAB.

Через 40 дней после выдачи стабкредита VAB Банк обанкротился. Деньги Нацбанку не вернули.

В ноябре 2019 года НАБУ сообщило о подозрении 10 лицам в завладении стабкредитом. Среди подозреваемых - бывший владелец банка Олег Бахматюк, бывший глава правления VAB Денис Мальцев, экс-глава наблюдательного совета VAB Наталья Василюк, бывший замглавы НБУ Александр Писарук и другие.